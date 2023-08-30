超強颱風蘇拉逼近　或周五登陸廣東一帶

中央氣象台周三（8月30日）發布颱風橙色預警，稱超強颱風「蘇拉」的中心當日早上位於台灣鵝鑾鼻南偏東方向大約220公里的海面上。「蘇拉」和另一熱帶氣旋「海葵」將接連影響中國，「蘇拉」可能以颱風級或強颱風級登陸廣東，中央氣象台呼籲廣東和福建高度關注並提前做好防颱準備。

據預測，「蘇拉」將以每小時10公里左右的速度向西北方向移動，於周三夜間或周四（8月31日）凌晨移入南海東北部海面，逐漸向福建南部到廣東東部一帶沿海靠近，強度緩慢減弱，可能於周五（9月1日）白天在上述沿海登陸，也可能在廣東東部近岸海面向西偏南方向移動。廣東省防汛防旱防風總指揮部已於周二（8月29日）啟動防風IV級應急響應。

受「蘇拉」和南下冷空氣共同影響，周四至周六（9月2日）福建、廣東、台灣有大到暴雨，沿海局部區地有特大暴雨，雨量可達400毫米。台灣目前已針對「蘇拉」發布陸上颱風警報，周三新增台灣海峽北部至海上警報範圍，料周三至周四影響台灣最劇烈，最快周三深夜解除陸警，海警料到周四才有機會解除。