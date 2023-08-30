傳數十人吃生食物後上吐下瀉　日式餐廳停業

上海市閔行區一間高級日式餐廳近日傳有數十名客人用餐後出現上吐下瀉，有客人表示餐廳事後願意賠償，但要他們簽保密協議。餐廳經理表示，近日因日本排放核污水，生意大受影響。閔行區市場監督管理局周二（29日）發消息稱，已介入調查此事，目前餐廳停業自查，食物樣本送往檢驗。

客人張女士周二向媒體稱，她和朋友一行5人於周日（27日）晚到閔行區榮新館3號店用餐後，除一名小孩沒吃生食物外，其餘4名成人均出現不同程度的腹痛和腹瀉，到醫院檢查後確診為急性腸胃炎。張女士的朋友王女士症狀最嚴重，驗血結果顯示其白細胞特別高。張女士其後得悉，在榮新館就餐後發生相同情況的食客有40多人，幾乎一半都是同日就餐，餐廳事後陸續聯絡客人。她的朋友仍在醫院輸液，餐廳有人到醫院告訴她朋友，願以5倍賠償，但要簽保密協議，若要更多賠償則打官司。

榮新館3號店沈經理周二回覆，就此事對消費者道歉，會原額賠償醫療費和用餐費；強調已聯絡10多名消費者，網上說數十人是炒作。該經理又稱，發生此事後老闆和店員都一夜沒睡，近幾個月餐廳一直虧本，壓力很大。據指，榮新館為知名中高端日式餐廳，在上海共有5家店，人均消費580元人民幣（約633港元）。