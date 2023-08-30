Facebook抗華垃圾資訊戰　刪逾7700個帳號

美國社交平台Facebook母公司Meta周二（29日）表示，發現跟中國執法部門相關人員與長期存在的大規模「垃圾假資訊」（spamouflage）行動有連繫，試圖偷偷宣傳中國並批評西方，已刪除7,700多個Facebook帳號及數百個與該行動相關的其他頁面、群組和 Instagram帳戶。

Meta在季度安全報告中表示，中國這項「垃圾假資訊」行動活躍於50多個社交媒體平台和網絡論壇，包括Facebook、Instagram、中國字節跳動公司旗下的TikTok、舊稱Twitter的X等。相關行動在過去數年不斷展開，宣揚對中國的正面報道以及對美國、西方外交政策和中國政府批評的負面評論。

Meta全球威脅情報事務主管尼莫（Ben Nimmo）估計，這項「垃圾假資訊」行動是他們所知目前範圍最廣、產量最多的認知作戰行動，鎖定地點包括台灣、美國、澳洲、英國和日本，以及全球華語受眾，但並未成功。Meta指出，該行動的假帳號來自中國多地，但共享數碼基礎設施，似乎以明確的輪班模式運作，包括按北京時間有午餐和晚餐時間，又稱今次是旗下平台歷來最大規模的單次取締行動。