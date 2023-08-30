學生趴桌睡每學期收200人民幣　校方稱如管理費

近來網上流傳廣東東莞一間學校的學生午休，竟有3種收費方式，其中趴桌睡每學期要200元（人民幣，下同，約220港元），教室午休墊躺平要360元（約400港元），午休室床位要680元（約750港元）。校方工作人員周二（29日）回應稱，上述費用並非強制，如家住旁邊的學生可由家長接回去午休，便不需交費。東莞市教育局已派出工作組到學校實地調查，如發現違規將依法查處。

不少網民質疑，為何連趴在桌子上睡都要收費，亦有人稱自己小時候上學，趴在學校桌子上睡很平常，沒聽過要收費。涉事學校的工作人員周二表示收費一事屬實，是東莞市教育局規定並下發了文件，按照每天2元（約2.2港元）的標準收費，採取自願原則。工作人員指出，學生午休屬於學校課後服務項目，安排有專業的老師看管，相當於管理費用。

東莞12345政府服務熱線工作人員則表示，早在2019年就有一個關於午休的文件，名為《關於推進東莞市中小學生校內午餐午休服務工作的通知》，指出午休服務是服務性收費，可自願參加，按照實際成本來收取。該通知稱，校內午餐午休服務應由學生和家長自主選擇，不得強制或統一要求，費用由家長承擔，由市場監督管理部門監督價格。