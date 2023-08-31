蔣萬安今與台商座談　國民黨台北市黨部擬下月訪上海

台北上海城市論壇主論壇「新趨勢、新發展」周三（30日）落幕，雙方簽署3項合作備忘錄。台北市長蔣萬安周四（31日）迎來上海之行的最後一天，將訪問上海環境能源交易所，並與當地台商座談。國民黨台北市黨部計劃下月訪上海，開展黨對黨交流。

蔣萬安周四早上會在上海濱江旁與台灣青年一起體驗上海的共享單車，隨後訪問上海環境能源交易所，另與台商在上海外灘浦華大飯店座談交流。他下午會參觀上海市長寧區的樂鄰坊、新涇五村，晚上簡單進餐後便乘搭長榮航空班機從虹橋機場出發，當晚返抵台北松山機場。大陸官媒周四以近半版的篇幅報道，引述當地學者形容雙城論壇是「和平之舟、親情之舟」，批評「民進黨總是責怪對岸，讓兩岸關係敵意升高」。

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹周三表示，因上海市委及上海市台辦邀請，預計下月12日率團出訪，為期4天，約25名國民黨台北市黨部委員同行，除上海市台辦也將與上海市委員接觸。行程包括台商座談、參觀上海四行倉庫、市民中心等，另與市台辦晚宴，並參觀東方明珠碼頭、埔江夜遊。黃呂錦茹強調，這次並非官方訪問，隨團成員以國民黨台北市黨部委員為主。