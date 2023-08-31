台罕有公布監控解放軍機照片　稱「惡鄰退散」

台國防部公布幻影戰機（上）監控解放軍運8反潛機（下）的照片。

解放軍持續派出軍機、軍艦接近台灣周邊海空域，例行開展戰備警巡。台國防部周三（30日）在中元節（佛教稱盂蘭節）當日，以「中元節鬼門開，惡鄰退散」為題的嘲諷方式，罕有公布台空軍戰機早前近距離監控大陸反潛機的同框照片。

台國防部雖已常態公布每日大陸軍事襲擾動態，但不常公開監控照片。台國防部Facebook專頁「國防部發言人」周三展示台軍幻影2000戰機上周五（25日）監控解放軍運8反潛機的照片，被指是加大「反認知作戰」力度。台方稱「不讓敵人耀武揚威」，台軍戰機隨時在解放軍軍機擾台時緊咬在後，適時安定民心，同時打破大陸屢用航拍圖或影片混淆已接近台灣的假象。

貼文強調，維持台海和平穩定現狀，攸關印太區域安全與繁榮福祉，是包括北京當局在內區域各方的共同責任。貼文批評陸方在區域間持續軍事騷擾，可能導致緊張情勢急劇升高、惡化區域安全，呼籲即刻停止這類破壞區域安定的單邊行為。據台國防部資訊，上周五只有一架運8反潛機進入台西南空域，一路飛至巴士海峽，經台灣東部空域進入太平洋後折返。