美媒指孔子學院「名亡實存」　持續滲透美國

美國近年加強審查孔子學院，一度將之列為外交使團，令當地孔子學院大規模關閉。美媒周三（30日）報道，孔子學院在美國「名亡實存」，不但在一些大專院校改頭換面後繼續運作，中小學的孔子課堂亦仍然存在。民間組織呼籲學校與孔子學院劃清界線，防止中共意識形態滲透和危及國家安全。

報道指出，過去4年美國很多大學中止和孔子學院合作，曾多達118間的孔子學院已有104所關閉，其餘亦面臨同樣命運。惟報道引述非營利組織「全國學者協會」題為《孔子學院之後：中國在美國高校持久的影響力》的報告指，有28間機構已取代孔子學院，12間機構正以類似組織取代孔子學院，58間機構繼續和其保持密切聯繫，至少5間機構將其轉移到新的合作機構。

報告指，很多學校關閉孔子學院後被要求向中國政府退款，可達100萬美元（約780萬港元），不少機構關閉孔子學院後，跟中國其他大學建立聯繫，合作模式非常相似，教職員以至教材或得以保留，而新資金來源亦來自此前資助孔子學院的中國政府機構，更有大學隱匿來自中國的資金。報告撰寫人之一的歐克斯內瓦德（Ian Oxnevad）本月在智庫研討會再提到孔子學院的情況，關注他們通過教育影響美國未來的政策制訂者。