內地暑期出入境逾8200萬人次　港澳台居民佔近4成

今年暑期是新冠病毒感染「乙類乙管」後的第一個暑期，內地公民出入境證件辦理需求攀升，出入境流量同比大增。國家移民管理局周四（31日）消息指，上月1日至周二（29日），內地邊檢機關共查驗出入境人員8,241.3萬人次，環比增長近兩成。當中港澳台居民3,246.6萬人次，佔全部出入境人次近40%，環比上升近13%。

內地公安機關出入境管理機構在上述期間，共簽發普通護照342萬本、往來港澳台通行證及簽注1,858.5萬本次，環比分別上升7.1%、27.5%。查驗出入境人次當中，內地居民達4,119萬人次，外國公民506萬人次，環比各增逾26%和22%。查驗出入境交通運輸工具411.9萬架（艘/列/輛）次，環比增長6.85%。

國鐵集團數據顯示，上月1日至本月15日，內地鐵路暑運累計發送旅客6.14億人次，本月12日發送旅客1,532.6萬人次，創暑運單日旅客發送量歷史新高。民航局數據顯示，上月旅客運輸量為6,242.8萬人次，較2019年同期增長5.3%，創民航月度歷史新高。據攜程《2023年暑期出遊市場報告》顯示，暑期內地最繁忙的機場包括廣州白雲、深圳寶安、西安咸陽、重慶江北、北京首都等機場；最熱門航線為北京、上海、廣州、深圳、成都、重慶和杭州7大城市之間的對飛。