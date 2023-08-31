蘇拉遠離台下午或解除海警　海葵明後日最接近

隨着超強颱風「蘇拉」移向廣東沿岸，對台灣的影響逐漸減弱，台灣氣象局周四（8月31日）表示，若蘇拉路徑無特殊變化，預計於下午2時半解除海上颱風警報。目前西北太平洋還有「海葵」和「鴻雁」兩個熱帶氣旋，台氣象專家稱3個熱帶氣旋同時出現且距離接近，可能引起藤原效應，令後期不確定範圍異常擴大。受蘇拉暴風圈及環流影響，台東周三（8月30日）下大雨，低窪地區有民居水浸。

台氣象局簡任技正伍婉華周四在颱風記者會上表示，蘇拉雖漸遠離台灣，但受其外圍環流影響，台東縣已有局部地區出現豪雨，最大累計雨量為金峰鄉230.5毫米。至於海葵周四中心上午8時位於台北東南東方1,240公里的海面，預計往西北偏西方向移動，周五（9月1日）、周六（9月2日）最接近台灣，屆時北部和馬祖地區受影響最明顯。

台東周三入夜後風雨漸強，在興隆社區一處三合院因地處低窪，雨水從四面八方灌入，64歲獨居洪姓屋主周四醒來發現室內水浸深達30厘米，全屋木質傢俬盡毀，損失無法估計。高雄鼓山到旗山渡船廠周四因海水倒灌，水深及膝。台南和高雄因逢滿潮，部分街道出現海水河水倒灌。其中台南安平運河河水倒灌，積水淹過行人路，部分車輛拋錨，河水又湧入地下停車場。