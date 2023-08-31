台軍採購近2千架無人機　改由戰規司負責對外軍購

美國近年多番對台灣軍售，應對大陸威脅。台國防部周四（31日）向立法院呈交最新一份《五年兵力整建及施政計劃報告》，提到為精進對外軍購管制機制，本月起將所有軍購案由原軍備局調整為戰規司負責，國防自主建案維持由軍備局督管，以統一對外軍購事權；同時藉建案工作專業職能整合管控機制，降低軍購風險。

報告另提到，對外軍購是構建不對稱防衞戰力的重要渠道，惟仍存在雙方合約溝通與國際環境影響產能問題，沒法如期如質獲裝。台國防部為降低風險，提早啟動對美專管協商機制，在不增加軍事投資預算總額前提下，由國防部召集軍種採合署方式，詳實編製出境計劃及預算，並編組聯參、軍種專案團隊赴美執行軍購案整體規劃，以加速軍購進度。

同日送達台立法院的2024年度國防預算書顯示，三軍採購軍規商用無人機案，包括微型無人機項目是由陸軍統籌建案，陸軍需要320架，空軍需要315架，在目獲型無人機項目陸軍需要72架，預算為12.84億元（新台幣，下同，約3.16億港元）。此外，陸軍戰術型無人飛行載具需要201架，預算相若；海軍陸用監偵型無人機需要960架，預算多約一倍，總預算為49.78億元（約12.26億港元）。