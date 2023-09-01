連續18日病媒生物大消殺　市衞生辦籲市民勿恐慌

雲南省彌勒市早前發通告稱，在全市建成區30.7平方公里範圍內開展為期18天的「病媒生物」大消殺，引發網民關注。當地衞生辦公室周三（8月30日）解釋，病媒生物一般指能傳播人類疾病的生物，主要有老鼠、蚊子、蒼蠅、蟑螂等，當地此前也曾開展過這類消殺工作，市民毋須恐慌。

彌勒市愛國衞生運動委員會辦公室（受衞辦）周一（8月28日）發通告稱，為營造健康清潔的生活、工作環境，保障廣大市民的身體健康，有效預防控制病媒生物傳播性疾病的發生和流行，結合實際，決定在全市建成區組織開展病媒生物消殺工作，時間為周二（8月29日）至本月15日，若因天氣原因不便開展消殺時間順延進行。

消息發布後，不少市民在官方微信號留言，包括詢問「消殺期間能否去彌勒旅遊」。彌勒市湖泉生態園附近酒店有工作人員表示，當地基本上每年都會開展消殺作業，湖邊有不少蚊蟲、小黑蟲，定期消殺能夠防止其孳生，對居民生產生活沒有太大影響。彌勒市愛衞辦也提醒市民，在噴灑和投藥等過程中可能會有一定的刺激味道，但不影響健康，請不要恐慌，並給予理解和配合。另消殺過程中，市民不要圍觀。