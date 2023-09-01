蘇拉來襲深圳今午實施「五停」　港口航班全線停航

隨着超強颱風「蘇拉」逼近，廣東省沿岸多地周四（8月31日）已提早做好各項特別安排。其中，多地宣布延遲開學，廣州、汕頭更實行停課、停工、停產、停運、停業，深圳則周五（9月1日）下午起實施「五停」，另海陸空交通部分航班停運，景區亦暫停開放。截至周四晚上9時，福建全省已疏散危險區域逾10萬民眾，珠海市周四晚亦已做好逾8.8萬人疏散安置準備工作。

廣鐵集團周四宣布，受蘇拉影響，從當日到下周日（9月3日）將有3,975列火車停運，其中動車組有3,540列，普速旅客列車435列。學生旅客可提前通過12306網站或手機應用程式查詢列車開行動態，以免耽誤行程。深圳寶安國際機場則自周五中午12時起暫停所有進出港航班運行，恢復時間視情況而定。廣州公交集團客輪有限公司周四也表示，屬下水上公交和珠江遊暫停營運。

截至周四傍晚6時，珠海全市2,318艘漁船已全部回港避風。交通方面香洲港、橫琴港、澳門等地往返海島的航班全部停航，九洲港前往香港、珠澳海上遊、海上看港珠澳大橋等旅遊航線均暫停營運。珠海機場取消周五出港航班27班，進港航班35班。為應對颱風，廣州、汕頭、珠海、惠州多地大量景區關閉，其中惠州41家A級景區周四起暫停開放。