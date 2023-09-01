內地修改民事訴訟法明年施行　完善涉外程序制度

十四屆全國人大常委會第五次會議周一至五（8月28日至9月1日）在北京人民大會堂舉行。會議周五表決通過關於修改民事訴訟法的決定，着重完善涉外民事訴訟程序制度，亦回應社會關注並修改完善民事訴訟領域其他有關問題，自明年1月1日起施行。

據內地官媒報道，今次修改民事訴訟法，有利進一步提升涉外民事案件審判質效，更好保障當事人的訴訟權利和合法權益，更好維護中國主權、安全和發展利益。十三屆全國人大常委會第三十八次會議去年12月對民事訴訟法修正草案進行初次審議，提請今次常委會會議審議的草案二審稿主要修改，包括完善涉外案件地域管轄的相關規定；妥善協調管轄權衝突問題，完善相關規定；完善涉外案件送達的規定；完善外國法院管轄權的認定標準；增加與外國國家豁免法銜接的規定。

會議周五亦表決通過新修訂的行政覆議法，自明年1月1日起施行。此次修法明確行政覆議原則、職責和保障，完善行政覆議範圍有關規定，增加相關申請便民舉措，強化其吸納和化解行政爭議的能力，完善其受理及審理程序，加強其對行政執法的監督等。