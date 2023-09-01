美議員晤蔡英文　強調190億美元軍售必須交付

美國眾議院軍事委員會副主席威特曼（Rob Wittman）率團周四（8月31日）晚抵達台灣，周五（9月1日）上午到台灣總統府與總統蔡英文會面。蔡英文表示，面對威權主義擴張，期待能跟美國及更多民主夥伴一起守護區域穩定和繁榮。威特曼稱，美方必須持續確保對台灣有效的軍售，以強化台灣自衞能力。他又表示非常重視美方拖欠台灣的190億美元（約1,482億港元）軍售，必須交付。

除威特曼外，這次訪問團成員包括共和黨議員希門尼斯（Carlos Gimenez）、基根斯（Jen Kiggans）、穆尼（Alex Mooney）與克勞德（Michael Cloud）。蔡英文致詞時表示，先感謝各人在美國國會長期推動友台法案，長期關心台灣安全議題，推動國防授權法案，助台灣強化自我防衞能力及深化台美安全合作。她又感謝美國國會跨黨派支持台美21世紀貿易倡議順利簽署首批協定，也迅速通過施行法案，相信透過這項協議台美將持續深化經貿夥伴關係。為促進台美更緊密的雙向投資及產業合作，她希望美議員能持續解決台美雙重課稅問題。

威特曼則表示，台美關係既深遠又緊密，未來也會持續增強。這關係是奠基於民主、法治、科技發展及經濟發展等共同價值。他稱，在國會兩黨都非常支持美台之間持續強化，並深信兩國要一起追求經濟機會，希望台美關係能互利及互惠，並讓台美企業能相互投資。他強調，如果有任何國家或勢力對台灣發動無端武力攻擊，美國一定會強硬回應，美方非常重視印太地區的和平與繁榮，只有力量才能阻嚇任何敵對勢力。