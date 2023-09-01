台中捷運車廂遭塗鴉　2外籍疑犯案發後已離境

台灣台鐵、台中捷運及高雄捷運日前連環遭不明人士闖入塗鴉車廂，警方追查發現疑犯為2名德國和捷克籍男子。兩人犯案後已迅速離境，據了解已前往日本。

轉乘不同運輸工具，4天內6度變裝，男扮女裝掩飾由北往南犯案後迅速出境，警方昨依毀損等罪嫌移送偵辦，未來若傳拘不到將由檢方發布通緝，據了解，2人已搭機前往日本。

台中市警烏日分局調查發現，22歲德籍男子與20歲捷克籍男子於上周二（8月22日）自香港乘機抵台後，上周四（8月24日）下午乘高鐵前往台中，其後轉乘巴士和的士，又多次變裝，假扮成女子。之後兩人於晚上9時許先破壞圍籬闖入中捷高鐵台中站，在備用車廂上塗上「STEB」、「HASH」等英文字後離開，犯案過程僅約15分鐘。兩人之後乘坐的士再轉乘高鐵南下，於上周五（8月25日）乘機離境。

警方稱，兩人作案過程中變裝多達6次，期間全程攜帶大型背囊，疑內藏破壞工具、噴漆罐、變裝衣物等。此外，兩人全程未曾住宿、吃飯停留。據出入境紀錄顯示，兩人應是首度赴台犯案，警方已依毀損、違反大眾捷運法等罪移送台中地檢署。由於台鐵、高捷上周四和上周五也分別傳出車廂遭塗鴉，不排除是兩人所為。