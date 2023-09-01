謝鋒反駁唱衰中國經濟言論　促美勿搞脫鈎斷鏈

中國駐美國大使館網站周四（8月31日）發布消息指，中國駐美國大使謝鋒周三（8月30日）在美媒《華盛頓郵報》發表題為《中國經濟發展比你想像的更好》的署名文章，反駁唱衰中國經濟的言論，並促美國停止以「去風險」之名搞平行體系和脫鈎斷鏈，以免讓全球經濟雪上加霜。

謝鋒在文章中指出，今年來中國經濟持續復甦，總體回升向好，上半年國內生產總值同比增長5.5%，在世界主要經濟體中名列前茅；又指中國經濟創新和綠色發展勢頭增強，外貿保持強大韌性，國際企業正「用腳投票」。他提到，疫後經濟復甦是一個波浪式發展、曲折式前進的過程，中方不迴避問題，正採取積極措施解決。

謝鋒指出，當前每個國家都面臨挑戰，家家有本難唸的經，對他國遇到困難漠不關心、幸災樂禍甚至落井下石是短視更是危險，各國應同舟共濟而不應同舟互擠。他指出，愈來愈多美國朋友認識到，中國經濟崩潰而美國依然繁榮的想法純屬天方夜譚；呼籲美方停止對華實施高科技出口管制、投資限制、經濟制裁、加徵高關稅等措施，中美應相互尊重、和平共處、合作共贏，這是唯一的出路，也是世界的期盼。