台鐵2年多前出軌事故車廂　疑發現罹難者頭骨

台鐵太魯閣號列車2021年4月於花蓮發生撞工程車出軌事故，導致49死、200多人受傷。相隔2年多，台交通部最近邀請日本鐵路專家了解事故後改善措施期間，陪同的事故家屬團體「太魯閣的眼淚」發言人王薇君，周四（8月31日）竟在事故車廂中找到一片疑似罹難者的頭蓋骨。罹難者家屬委託的律師凃冠宇質疑，相關單位在程序上有疏失。交通部長王國材對此表示，台鐵將協助讓死者早日回家人身邊。

王薇君周四在事故列車的第8節車廂內看到一件衣服，掀開衣服竟發現下方有一塊約手掌大的頭蓋骨。對此，台鐵回應表示，將盡速會同檢警搜尋是否還有其他遺物。鐵警刑大鑑識人員與台鐵人員共約10多人，周五（9月1日）上午前往台鐵位於桃園的富岡基地再次搜查事故車廂，檢查是否還有相關遺物。有份到場的凃冠宇表示，似乎又找到4塊疑似頭蓋骨。另外，車廂內還發現其他罹難者遺物，包括電子產品、手機、銀包，甚至還有電動代步車。

凃冠宇表示，家屬目前沒有特別回應，但之前看到還有部分遺留東西，大家都頗難過，畢竟事發那麼久，還找到自己家人的東西，對家屬來說都有點觸景傷情及憤怒。台鐵局表示，發現的遺骸及物品將遵照檢察官指示進行後續處理。台鐵局長杜微周五受訪時稱，發生這樣的事台鐵一定會加以檢討。交通部長王國材同日表示，罹難者遺骸沒有清理乾淨是很嚴肅的事，對罹難者很不敬，「這是很大的疏失」。