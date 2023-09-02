內地餐飲預製菜氾濫　消費者不滿商家隱瞞

內地不少人會在酒店舉辦宴會，慶祝人生大事。內媒周五（1日）報道，現時不少商家為降低成本和加快出餐速度，購買預製菜加熱後上餐。消費者在外出就餐時普遍抗拒食預製菜，部分酒店卻在出餐前無提醒使用預製菜，引起市場擔憂。

報道指，北京、天津等多間餐廳都普遍存在使用預製菜，這些餐廳在午餐時段座無虛席，但後廚只有少數店員在工作，卻能保持5至10分鐘的出餐速度。山東青島的張先生表示，他曾在一間酒店進餐，發現他們改用預製菜，不但味道變差，而且向消費者隱瞞，他對此感到不滿。記者曾訪問多間餐廳，發現僅有少數承認使用預製菜，以油炸方式烹調的食物是少數現點現做的。

江蘇省消保委在今年2月發布《預製菜消費調查報告》，顯示逾8成消費者購買預製菜出現食材不新鮮、菜品變質腐敗、包裝破損、存在過期等問題。此前亦有媒體報道，一間名為「槓崗香」的預製菜製作工坊環境惡劣、使用過期食材等。對於商家隱瞞預製菜是否違規，北京律師付磊指出，預製菜屬於中餐工業化的產物，成本遠低於現炒現烹，會侵犯消費者的知情權和選擇權，商家有義務盡到告知提醒義務。