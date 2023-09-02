男性肥胖較女性嚴重　北方3地肥人最多

內媒周五（1日）報道，內地人口健康一直受肥胖問題困擾，男性超重和肥胖問題開始比女性更為嚴重。此外，北方地區的超重率和肥胖率都高於南方地區，內蒙古、山東和河北的肥胖和超重位列全國前三，而廣東、海南和江西則是全國瘦子最多的3個省。

報道引述解放軍總醫院母義明教授團隊研究，該團體從全國243個城市，選出2,117萬名成年體檢者進行統計，發現女性的超重和肥胖率分別是27.7%和9.4%，但男性卻到達41.1%和18.2%，以往統計是女性發胖比例較高，但在本世紀開始，男性超重的比例開始迅速增加，造成這一情況可能是現代人過快的工作節奏、不規律的飲食、喝酒等應酬文化、缺乏足夠的運動鍛煉，但最主要原因是社會對男性身材走樣的包容度較高，以及現在的人相比前幾代人更容易攝入豐富的食品，讓人們的飲食更加難以節制。

對於北方肥胖率較南方高，疾控中心營養與健康所研究員王京鐘表示，南方人因為天氣整體較熱，人體的代謝速度也更快。此外，北方膳食以小麥等碳水化合物為主，南方雖然以大米作為主食，但攝取的蛋白質較北方高，相信這可能就導致了北方地區的超重和肥胖風險更高。