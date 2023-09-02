女侍應探熱誤噴酒精入客人眼　與店家合賠7萬新台幣

台灣台北市一名男子在3年前到卡拉OK唱歌，女店員按慣例為他測量體溫，但女店員誤將酒精當成探熱器，噴酒精射入他的眼中。男子出現角膜炎，視力大幅降低，於是提告法院求償。台北地方法院一審判卡拉OK和店員合共賠償7萬多元（新台幣，下同，約1.72萬港元）。該名男子不服並再上訴求償495萬元（約121萬港元），法院正二審審理案件。

事發於2020年4月15日凌晨，男子邱奕承到錢櫃SOGO店消費，黃姓女店員將噴壺對準他額頭，按壓噴出消毒酒精，他的雙目因此出現瀰漫性角膜炎、乾性角膜炎併角膜糜爛等傷勢。他其後支付10萬多元（約2.46萬港元）治療雙目，現今仍要每天都要滴幾次眼藥水，保持眼睛濕潤。

台北地方法院一審認定，黃女擔任錢櫃SOGO店之侍應生，為客人測量額溫及做手部消毒時，疏未注意手持物品之狀況，將其左手所持之消毒酒精誤認係額溫槍，置於邱的額頭處並按壓，使酒精液體噴濺進入邱雙目致其受傷，須負連帶賠償責任，於是判黃女和店家賠償38,641元（約9,514港元）。