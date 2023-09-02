機場項目財困停工3年　國企竟花3億人民幣購無人機

河南省駐馬店市平輿縣一家國企近日與一家智能裝備公司簽約，以3億元（人民幣，下同，約3.27億港元）採購5,000部無人機，據指用於由該國企建設和營運的機場項目。不過內媒發現，該機場由2020年至今因資金問題停工，而項目總投資為2.47億元（約2.7億港元），較上述無人機採購合約價還要低。平輿縣交通運輸局周四（8月31日）回應稱，是次採購與該局無關。

據報道，上述合約於周日（8月27日）由鹽城永悅智能裝備有限公司（下稱永悅智能），與平輿縣暢達交通投資發展有限公司（下稱平輿暢達）簽訂，後者是平輿縣交通運輸局全資控股的國有獨資公司。按照合約內容，平輿暢達需在簽約後1個月內支付合約總價的80%，而永悅智能則於明年3月前交付全部無人機，包括遙控器、測繪器、電池、保險等。合約採購的X40C型無人機專為撒肥用，單價6萬元（約6.5萬港元）。河南省發改委官網2018年發布公文，同意建設平輿通用機場項目，功能包括飛行培訓、空中遊覽、公務飛行、農林作業等，而項目單位和營運單位正是平輿暢達。

記者查看駐馬店市政府採購網等招投標平台，未看到是次採購的招投標訊息。平輿縣交通運輸局辦公室一名工作人員稱，平輿暢達是獨立公司，只在交通局掛名，不了解該公司業務開展情況。平輿暢達董事長兼總經理周濤則表示，平輿通用機場營運需要用到無人機，又稱現在只是一個採購意向協議，還沒全部確定下來。內媒指，平輿縣曾是國家級貧困縣，2020年2月底才摘下貧困縣的「帽子」。