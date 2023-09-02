福建漳州暴雨沖走板屋　廣東道路水浸塌樹

受颱風「蘇拉」影響，廣東及福建多地周五（9月1日）普降大雨。在福建漳州有房屋入水，農田被浸，更有板房遭洪水沖走。在蘇拉登陸的廣東珠海金灣區，共有2.1萬多人疏散離開危險區域，當地65個應急避難場所提前開放，共有7,540人獲安置。汕尾雖未受颱風正面吹襲，但近海路段不少樹木被吹倒，造成交通堵塞。

漳州周五部分路段積水深及人腹部，消防連夜疏散被困人員。據漳州氣象台消息，自周四（8月31日）下午1時至周五下午1時，該市有63個監測點雨量超過100毫米，其中隆教畬族鄉降雨達332毫米最高。福建省防汛抗旱指揮部指，截至周五中午12時，全省累計疏散16.16萬人。周六（9月2日）漳州仍有暴雨到大暴雨，當地已將暴雨預警提升至Ⅰ級。據該市應急局表示，積水正在退去，目前暫無人命傷亡報告，財產損失仍在統計。

在珠海金灣區，颱風來臨前夕，304個地盤已全部停工，877艘漁船全部回港，187名蠔排人員全部上岸。據珠海市委副書記、市長黃志豪周六通報，截至當日早上9時，統計全市逾1,300棵樹木倒伏，21輛車輛損毀，沿海部分路段出現水漫堤險情，另東澳島一浮動碼頭損毀，此外未收到其他險情、災情報告，基本實現「零傷亡，少損失」的防風工作目標。

汕尾雖與蘇拉擦肩而過，但受風雨影響仍較嚴重。周五在汕尾市區和紅海灣大街小巷，多處路段有樹木倒伏或樹枝折斷，甚至有樹木被連根拔起，環衞工人忙於清理落葉，防止排水管網堵塞。截至周五晚上7時，市消防救援支隊共出動8次，暫未接到有影響的防風防汛事故。