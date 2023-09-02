2年前出軌列車發現18塊死者遺骸　台鐵局長道歉

台鐵太魯閣號列車2021年4月於花蓮發生撞工程車出軌事故，導致49死逾200傷。台交通部周四（8月31日）邀請日本專家與罹難者家屬到桃園富岡機廠探勘車廂，至今竟發現18塊死者遺骸及2顆牙齒。外界質疑事件涉及疏忽，批評蔡英文政府不尊重、不認真。台鐵局長杜微周六（9月2日）對於只做保存列車、完全沒有把其他事情做好一事道歉。

繼周四在車廂內發現一塊約手掌大小的頭蓋骨，震驚在場人士，周五（9月1日）檢調及鑑識人員前往車廂搜查，再找到大量死者遺骸及乘客遺物，遺骸目前已送驗，94件非車廂物品由台鐵招領。有民眾批評政府：「這根本不是某個單位螺絲鬆而已，整個交通組織系統完全失靈擺爛，連最基本的遺體遺物齊全都不尊重認真，太可惡了！」

民眾黨總統參選人柯文哲競選總幹事黃珊珊發文指，蔡英文兩年多前說改革台鐵政府責無旁貸，請大家不必懷疑政府改革的決心，質問：「這就是所謂改革的決心？」交通部周六舉辦「台鐵借鏡JR西日本推動安全改革」研討會，杜微公開向死者家屬致歉，坦承台鐵有疏忽、要檢討。