阻嚇大陸　台製潛艇原型艦料本月28日下水

台媒周六（2日）引述台灣最新的2024年度國防預算書顯示，台灣赴美考察、交流、開會及相關預算，從2023年度的約1.2億元（新台幣，下同，約3,000萬港元），增加到下年度的約1.54億元（約3,800萬港元），顯見台軍與美軍互動愈趨頻繁。另有知情人士透露，台製潛艇原型艦近期將迎來重大成果，預計本月底下水。

報道指，自建潛艇是台灣國防自主關鍵，更是發展不對稱戰力指標，可藉隱蔽性阻嚇大陸軍艦。台媒引述知情人士指，預計本月28日在高雄小港的台船廠區，舉行台製潛艇原型艦下水暨命名典禮，屆時政府高層和各方代表將出席。知情人士又指，為完備各項測試任務，海軍256戰隊7月初已正式編成接艦小組，並將取得潛艇合格簽證，象徵意義重大。

下年度國防預算書顯示，台美交流預算增加近30%，台灣陸軍另於2024年至2026年間，花費近10.3億元（約2.53億港元），陸續向美採購M67型殺傷手榴彈，屆時將搭配日前台灣協請中科院生產的美規MK2手榴彈，一併構成所需戰力。大陸國台辦周五（1日）重申，堅決反對美方向台提供武器，敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定。