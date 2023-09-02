故宮辦茶文化展覽　555件文物亮相

中華文化源遠流長，其中茶文化更是博大精深。北京故宮博物院周五（1日）舉行「茶‧世界——茶文化特展」開幕儀式，特意從國內外30多間考古文博機構匯集555件具有代表性藏品，展現中華文明以茶為媒、交流互鑑發展過程。上述展覽周六（2日）起正式對外開放，展出至11月30日為止。

展覽設在故宮博物院午門展廳，共有4個單元，分別是「茶出中國」、「茶道尚和」、「茶路萬里」及「茶韻綿長」。在「茶出中國」中，展覽透過考古出土及清宮舊藏茶葉遺存、外銷畫、器物組合等，展示種茶技術數千年間如何提升，備茶方法有何變化，以及茶在國家政經等方面扮演甚至角色。

若希望欣賞與茶文化有關珍貴藏品，「茶道尚和」則展出故宮博物院收藏書畫珍品、古籍及考古出土茶器等，藉此展示中國茶道核心內容。「茶路萬里」則介紹中國茶如何透過茶馬古道及茶葉之路向外傳播，其中來自英國、日本及俄羅斯茶器精品亦會集中亮相，另包括清宮茶器，展現茶文化在不同時代、地域及種族如何交流互鑑。

至於「茶韻綿長」則旨在體現茶正以豐富多樣形式活躍世界人民生活之中，茶文化是如何走出傳統、滋養當代、綻放未來。故宮博物院研究館員王光堯稱，茶在世界傳播，令歐亞大陸不同國家文化彼此交融等，正正屬是次展覽主旨核心。