女生獲救助中心贈善款　家中裝修豪華惹爭議

山東東營市愛心救助中心向一名女學生資助3.6萬元（人民幣，下同，約3.9萬港元），惟畫面顯示女生家中裝修豪華，還有網民發現她戴Apple Watch智能手錶、用iPhone手機的照片。事件近日引起爭議，但東營市相關部門上周五（1日）表示，經實地走訪調查，該女生家中確實存在經濟困難。

東營市愛心救助中心所發布的爭議片段在被救助女生家中拍攝，一名工作人員將愛心款交給該女生，對方則稱：「（我們）差不多緩過來了，幫一下別人吧。」但工作人員堅持給她資助，指對方快要開學交學費，而且其家庭確有困難，所以救助中心將剩餘的愛心款一次過給了她們，相關捐款分別來自111位善長仁翁。

有網民指出，受捐女生家中有掛牆彩色電視機、立柱式水冷器、歐式座椅等家具，且家中整體裝修豪華，質疑是否真的需要資助。東營市愛心救助中心其後發布情況說明，指涉事婦人楊某某一家的基本情況，為離異母親帶一兒一女生活，楊某某平時以打散工為生，無固定收入。其小兒子前年發生車禍，腦部受傷無法自理，前後已花費30多萬元（約33萬港元）。片中女生是楊某某的大女兒，正在讀大學，而房子是2018年買的二手樓，購買時原屋主已裝修。