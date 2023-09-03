海葵下午料登陸台東　多地停班停課　海陸空交通受阻

繼颱風「蘇拉」吹襲後，中級颱風「海葵」向台灣步步進逼。台灣中央氣象台預料，風暴中心可能於周日（3日）下午在台東一帶登陸，屆時將成為4年來第一個登陸台灣的颱風。受颱風及其外圍環流影響，多地將出現暴雨和強風；預料當日海運將有14條航線全部停航，涉及151航次；各航空航班全數停飛，多條公路臨時封閉。

台灣氣象部門表示，海葵周日清晨6時中心位置在台東東方約180公里處，以每小時19轉7公里速度；中心氣壓950百帕，近中心最大風速每秒40米，七級風平均暴風半徑180公里。海葵暴風圈清晨5時已接觸台灣陸地，東半部會逐漸進入暴風圈，在台東登陸後會進入到西南部陸地。

海葵將對宜蘭、花蓮、台東、新竹以南地區、恆春半島及澎湖構成威脅，多處都會出現狂風暴雨，台灣東半部地區24小時內的降雨量，可能高達400毫米；花東、高雄山區，雨量可能達到700毫米以上。當局向16個縣市發出陸上警報，另外有9個縣市發布豪雨或大雨特報，包括台北、宜蘭、花蓮和台東等地。高雄、嘉義和台東等8個縣市停班停課；花蓮縣上周六（2日）已撤離超過4,400名山區民眾。

氣象局預報員劉宇其表示，東南部沿海空曠地區將有12至14級強陣風；台灣各沿海空曠地區及澎湖、馬祖將有10至11級強陣風；其他地區及金門有8至9級強陣風。台灣附近各海面及巴士海峽風浪增大，其中東南部沿海將有6米以上浪高。