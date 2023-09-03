丈夫舉報公務員妻陪領導喝酒　爛醉街頭回家發酒瘋

山東省泰安市一名男子日前在網上連續發布多段影片，內容指其當公務員的妻子多次陪領導喝酒且爛醉街頭。泰安高新區管委會上周五（1日）發通報稱，針對網傳影片所指的情況，泰安市有關部門已組成聯合調查組進駐泰安高新區開展調查，有結果將及時向社會通報。

上月31日，一名網名「桀桀」的網民在社交短片平台連發12段片，內容是舉報其在泰安高新技術產業開發區管委會工作的許姓妻子，多次陪相關領導喝酒。在其中一段影片，一名女子醉臥街頭，需由另一男子扶着坐在地上。影片男子稱，一個女人半夜陪張姓領導喝酒喝得醉爛如泥，回到家還發酒瘋，砸家裏的東西。女子當時回答，自己跟該名張姓領導一起已經半年，而且對方已婚。

內媒上周五致電泰安高新區管委會，工作人員表示不清楚此事。記者其後在泰安高新區官網看到確有一名姓張的管委會副主任，目前擔任黨工委委員、管委會副主任、組織部長、人力資源管理部部長。記者同日從泰安市相關部門獲悉，泰安市、泰安高新區兩級均已注意到此事，正在核實相關舉報內容。而上述舉報的網民則已陸續刪除相關影片。