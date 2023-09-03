訴網暴者二審維持原判　江歌母揚言繼續維權

內媒周日（9月3日）報道，福建省南平市中級人民法院上周四（8月31日）二審網民對在日遇害女學生江歌進行網暴案件，決定維持對涉案者的判決。江歌的母親江秋蓮指出，二審判決在意料之中，誓言會繼續向其他網暴者維權。

2016年11月3日，江歌在日本留學期間遭其室友劉某的前男友陳某殺害。案件宣判後，網民林某透過其微博帳號「獨狼獨語4」等，發布一系列與江歌案有關的博文。江秋蓮認為上述博文對江歌及其本人構成侮辱、誹謗，遂以林某犯侮辱罪、誹謗罪向建甌法院提起刑事自訴。

一審法院認為，被告林某通過多次發布微博的方式對他人進行侮辱、誹謗，公然貶損他人人格，破壞他人名譽，情節嚴重，其行為已構成侮辱罪、誹謗罪，應予以並罰。法院以林某犯侮辱罪、誹謗罪，數罪並罰，判處有期徒刑2年3個月。一審宣判後，林某不服，提出上訴。不過，二審法院裁定，駁回上訴，維持原判。

對於終審判決的意義，江秋蓮說：「林某在長達4年半時間以所謂公義之名侮辱誹謗江歌和我，在網上煽動一批人實施網暴力行為，我需要用法律做一個證明。」對於其他網暴者，江秋蓮說，她已警告網暴者很多次了，後續將會對其他網暴者維權，「再也不想對他們說甚麼了，我只採取法律行動就行了」。