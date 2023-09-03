乾涸河道現金粒引瘋搶　男子為流量導演淘金戲受查

北京市上周六（2日）有網傳消息稱，房山區一村口乾涸的河道內，出現「金粒」，吸引附近大批居民前往淘金。房山警方周日（3日）通報，真相是一名隗姓男子為吸引流量，網購「黃銅顆粒」拋撒在河道內，導演一場「淘金戲」。隗男最終因相關行為嚴重擾亂社會秩序，造成不良影響，已被警方刑事立案偵查。

上周六有民眾拍攝照片後發文表示，當日開車回家途中發現不少人到乾涸的河道內「檢金子」。當地有商舖老闆表示，看見有人來檢金，但不知是否檢到。北京一名博主周日仍在河道內直播，聲稱有人凌晨從外地到此地淘金，「好幾百人呢，路上停滿了車。」

北京房山區委宣傳部相關工作人員當日表示，確實有人在相關河道檢到金黃色物體，但無法確定是否為黃金。為安全起見，當局目前已派人到河道附近值守，河道周邊也拉起警戒線。周口店鎮政府值班人員亦表示，近日確實收到相關投訴，已向有關領導匯報情況，懷疑「金粒」因近期大雨沖刷出現。

房山警方周日還原事件真相，指是一名26歲隗姓男子為提升個人社交帳號熱度，網購黃銅顆粒於上周五（1日）在周口店地區一河道內拋撒，並在河邊以「收購黃金」為噱頭，吸引附近部分居民前往檢拾。警方指現場相關影片在網上傳播後，引發社會關注，案件仍在調查中。