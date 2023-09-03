西安小區自來水發黃兼有異味　近百人身體不適

內媒周日（3日）報道，西安市碑林區晶築逸品小區的居民們反映，家中的自來水顏色發黃，甚至有人聞到了臭味，後來陸續有居民出現上吐下瀉腹痛發燒等症狀，而且人數愈來愈多，懷疑自來水受到污染。多個部門已介入調查。

事發小區有500多戶居民，該區張貼數份物業通知，都與飲水有關。其中一份通知日期是8月29日，內容為「物業公司定於8月29日對小區供水水箱進行清洗、消毒，屆時需對小區自來水管網進行臨時停水」。

居民李先生向記者表示：「我是8月31日晚上拉肚子的，情況特別嚴重，本來想天亮了再看病，後來實在受不了，凌晨5點多到省人民醫院看病去了。」他指幸好妻子和女兒一直喝純淨水，身體沒有異常。

李先生說，不少業主在群組透露家中的自來水發黃、水質不清亮，聞起來還有股類似下水道的臭味。有業主詢問物業，指早前下雨外面的污水回流，造成了水箱的污染，解決的辦法是把水箱裏的水全部排掉，然後清洗。李先生家裏的自來水已經恢復了清亮的顏色。

小區物業負責人證實，物業在8月29日上午接到兩位業主反映，說自來水發黃，隨即安排進行管道和水箱的排查，後來發現水箱裏的水確實有發黃的現象，立即安排清洗公司上門進行清洗消毒。對於業主反映小區自來水發臭的情況，物業負責人稱沒有發現，至於水箱是否受污染，腹瀉症狀究竟是甚麼原因，目前還沒有調查結論，並說等相關部門結論出來。