內地續發颱風紅色預警　海葵料影響廣東

自然資源部南海預報減災中心周日（3日）發布海浪警報解除通報，熱帶氣旋「蘇拉」的影響持續減弱，南海及廣東近岸海域浪高已經減小至警報發布標準以下，海浪警報解除。內地中央氣象台周日繼續發布颱風紅色預警，颱風「海葵」將於周二（5日）至周三（6日）可能登陸或嚴重影響廣東。

中國氣象局周日發布，蘇拉在當日上午8時已位於北部灣海上，此後將繼續向西偏南方向移動，強度變化不大，預計最終將在北部灣減弱至停止編號。中國鐵路上海局集團有限公司發布消息指，前期受蘇拉影響停運的車次已陸續恢復開行。其中長三角鐵路部門恢復開行經由京港高鐵、廣深港高鐵等線路運行的高鐵動車組列車47班。

其中福建省政府防汛抗旱指揮部周日發布消息稱，截至上周六（2日）傍晚6時，蘇拉已造成全省44.98萬人受災，轉移群眾16.89萬人，無人員傷亡。農作物受災面積2412公頃，其中絕收面積196公頃；直接經濟損失8.72億元人民幣（約9.5億港元），倒損房屋144間。

國家防總辦公室、應急管理部上周六組織專題視訊會商調度，多部門研判上述兩個颱風發展態勢及其風雨影響，要求浙江、福建、廣東、廣西、海南等省市需做好防汛防颱風各項工作措施。國家防總調整對廣東的防汛防颱風應急響應至三級，針對廣西啟動防汛防颱風四級應急響應，派出3個工作組在颱風影響區域協助指導防範應對工作。