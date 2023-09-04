柬埔寨總理接見劉建超　同意加強柬中關係發展

柬埔寨政府總理洪馬內周日（3日）在柬埔寨首都金邊會見中共中央對外聯絡部部長劉建超。中方高度重視中柬命運共同體建設，願通過多種方式支持柬新一屆政府施政，共同為中柬關係發展作出不懈努力。

洪馬內表示，柬埔寨新一屆政府將繼續堅定奉行人民黨對華友好政策，讓柬中關係好上加好，他就任總理後第一次正式出訪就將選擇中國。他指柬方願落實好兩國領導人達成的重要共識，推動構建「鑽石六邊」合作架構，有效推進工業發展走廊和魚米走廊建設，推動構建新時代柬中命運共同體。

洪馬內表示，作為柬埔寨人民黨中央青年工作組組長，他將支持用好柬中友好青年之家平台，加強兩黨青年友好往來。他表示，柬方將繼續堅定恪守一個中國原則，並堅定支持並積極參與中方提出的一帶一路倡議和三大全球倡議，願同中方加強在國際地區事務中的協調配合，共同維護地區和平穩定與發展繁榮。

劉建超表示，中方對柬政府實現平穩過渡感到由衷高興，堅定支持人民黨長期穩定執政，人民黨在大選中的勝利是柬埔寨人民的勝利，是柬埔寨發展道路的勝利，體現了柬埔寨人民對人民黨的堅定支持，對國家未來發展的堅定信心，中方期待洪馬內總理對中國進行正式訪問。