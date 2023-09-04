無牌照員工操作起重機致斷腳　公司需賠178萬新台幣

高雄某鍛造工業公司早前讓沒有牌照的林姓男子操作起重機，林男草率吊掛、不慎撞倒一旁圓形鍛環，令自己右小腿及腳踝被壓斷、血流滿面。事後林男聲稱罹患重度憂鬱症、終身需專人照顧且無法再工作，對公司提告。公司黃姓負責人遭判3月、可易科罰金定讞，民事部分還要賠償林男178萬元（新台幣，下同，約43.7萬港元）。

2020年8月某日，黃男交付一份工作圖給林男，要林男吊掛一綑鋼條。沒有證照的林男，直接找來一條繩索，綁縛鋼條後就抓起控制器、企圖將鋼條吊起，結果遇上意外重創。林男傷後與公司和解談不攏，對公司提告。一審法官查出，公司當時現場明明還有領有天車證照的工作人員，黃男卻讓沒證照的林男操作危險機械，導致意外受傷，依過失傷害罪判黃男3月、可易科罰金。檢方認為判刑太輕上訴，二審法官認為原審認事用法並無不合，駁回上訴確定。

由於黃男與林男對於和解金額認知差距過大，導致調解屢屢破局，林男另提民事訴訟，強調自己意外發生後罹患重度憂鬱症，也無法再工作，要對黃男求償713萬元（約 175萬港元）。黃男不滿辯稱，林男明知自己沒有證照，現場也不尋求有證照的同事協助導致受傷，自己需付4成責任。此外，林男到職前就有憂鬱症，與意外無關。

高雄高分院法官查出，林男的人際、社交、生活功能及職業勞動能力皆明顯減退，經治療仍難達復原狀態，可認定與工作意外有關。至於林男無照操作重機械，法官認為應負2成責任，經計算後認定黃男應賠償林男178萬元，扣除林男已請領的勞保57萬元（約14萬港元）、黃男賠償的44萬元（約10.8萬港元），黃男應再賠給林男76萬元（約18.7萬港元），全案定讞。