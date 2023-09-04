海葵兩度登陸台灣　釀逾千宗災情1死78傷

台灣氣象局表示，已減弱為強烈熱帶風暴的「海葵」中心周一（4日）在高雄近海打轉，凌晨4時登陸高雄，為第二度登陸台灣，之後會進入台灣海峽，預計周一深夜台灣本島將脫離暴雨圈。據台灣災害應變中心統計，海葵吹襲至今共造成1429宗災情、1死78傷，其中逾半數為路樹災情，水浸災情則有118處，花蓮、台東、屏東仍有多處未退水。大陸中央氣象台預測，海葵將於周二（5日）凌晨到上午在廣東和福建交界附近沿海登陸。

台氣象局指出，「海葵」周日傍晚登陸台東後，晚上從高雄出海，周一凌晨4時再接觸高雄左營。上午6時其中心位於台西南方約10公里，以時速約11公里向西轉西北偏西移動，中心氣壓975百帕，近中心最大風速每秒30米，七級風平均暴風半徑150公里。氣象局預報員謝佩芸表示，周一中午前宜蓮花蘭地區、南部地區或有豪雨，金門地區午後風雨將逐漸轉強，其餘各地或間歇性降雨，料當日午後各地降雨稍微緩和。氣象局目前持續發布海上、陸上颱風警報，台中以南13縣市是陸警警戒區，14縣市周一繼續停工停課。

台東縣關山鎮一名男子在風暴中駕電單車，連人帶車跌落坡坎，周一被發現死亡。全台共4,639戶停水，全部在台東縣內，預計周二中午前修復；停電戶數為11.9萬戶，仍有4.5萬戶停電，預計周二晚9時恢復供電。交通部指出，周一金門、澎湖、七美、望安境內航班全取消，另取消部分南竿、北竿、台東航班；海運有14航線、151航次停航，其中14航線、20航次為兩岸航班。