普京：亞洲將成全球政治經濟中心　應多學習中文

俄羅斯總統普京上周五（1日）在首都莫斯科出席開學儀式，他指亞洲將成為全球政治經濟中心，俄羅斯應擴大學習中文等亞洲語言。普京指出，擴大學習亞洲語言不會是一個快速過程，因為需要時間、資金及足夠數量專家，俄羅斯將依靠過去建立的基礎來推動。

普京提到法國前總統薩爾科齊最近發表的一篇文章，稱自己同意大部分觀點。普京引述文章指，2030年非洲人口將增長到25億，而歐洲人口將只有4.3億到4.5億。中國和印度各自有15億人口，印尼已經有3億人口。因此，全球政治經濟中心向亞洲轉移是客觀過程，與當前全球政治形勢無關。鑒於上述趨勢，俄羅斯學校應擴大對亞洲語言的學習，例如中文。

普京的科學和文化顧問富爾先科（Andrey Fursenko）早前表示，俄羅斯大學應該逐步引入中文課程，以便跟上科學發展步伐。學習中文的俄羅斯人數量近年大幅增長，從1997年僅5,000人增至2017年5.6萬人。中文科目於2019年首次納入俄羅斯國家統一考試考試，中文成為繼英語、德語、法語和西班牙語後的第5種俄羅斯全國統考外語科目。