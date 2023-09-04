國安部揭美對華戰略兩面性　料更多手段未祭出

中國國家安全部微信公眾號周一（4日）發文，指美國政府對華戰略具明顯的兩面性特徵，以往的「老兩手」是「接觸+遏制」，而目前的「新兩手」則是「競爭+管控競爭」，但卻是新瓶裝舊酒。該部門預期，美國對華「競爭」一手有更多肅殺的手段恐怕還未祭出。

文中指出，美國多名官員近來接連訪華，表示無意遏制中國發展，但美方同時批准對台軍售案，公開唱衰中國經濟等，都體現美對華戰略的兩面性。美國以往一面拉攏中國融入國際體系、拓展合作，另一方面悄然推進對華滲透遏制，令中美關係始終表現出高度複雜性。而美國對華「新兩手」中的「競爭」是美國對華戰略的主體部分，包括經濟層面的脫鈎斷鏈，政治層面的拉幫結派，安全層面的威懾圍堵，輿論層面的抹黑貶低，以及規則層面的約束鎖定等，不斷升級加碼。而「管控競爭」則是對這種遏壓失控的管理，屬策略性，為發動「競爭」服務。

文中又指，美國的「新兩手」戰略即使一時得些小利，也不意味能笑到最後；即使局部取得一些成績，也可能出現合成謬誤，甚至可說是注定失敗。根本原因在於歷史發展的時與勢不在美國一邊，國際社會不可能容許一個以霸權霸道霸凌聞名的國家肆意妄為，而中國亦不可能按照美國的節奏行事，始終保持強大的戰略定力和戰略自信，堅持以「兩手對兩手」。該部門呼籲美方徹底放棄霸權思維，堅持推進國際共同安全。