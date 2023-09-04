海葵料明登陸內地　福建廣東多地再延遲開學

繼「蘇拉」之後，強烈熱帶風暴「海葵」正逐漸移向內地福建和廣東交界沿海，預計將於周二（5日）上午在福建漳浦至廣東惠來一帶沿海登陸。受海葵影響，福建漳州，廣東汕尾、潮州等地均宣布再推遲開學。廣鐵集團亦計劃於周一下午4時起對途經杭深線、梅汕線、畬龍線的391列列車採取停運措施。

內地中央氣象台周一（4日）上午發布颱風黃色預警及暴雨黃色預警，受海葵影響，周一上午8時至周二上午8時，巴士海峽、台灣海峽、台島以東海面、東海南部及釣魚島附近海域、南海東北部以及浙江南部沿海、福建沿海、廣東東部沿海、台島及沿海將有9至10級陣風，部分海域或地區陣風達11至12級。這段期間，台島、福建、廣東、浙江、江西、湖南等地將有強降雨，其中福建東南部沿海局部地區或有250至300毫米特大暴雨。

因應海葵來襲，福建海事局周日（3日）啟動防颱Ⅱ級響應，截至同日下午2時，沿海共有70條客渡運航線、170艘客渡船停航；4條兩岸小三通客運航線全部停航；沿海104個水上施工作業項目停工；漳州市再度延遲中小學校、幼兒園秋季學期開學時間至周三（6日）。在廣東，汕尾市和潮州市周日均宣布，全市託兒所、幼稚園、中小學及校外教育培訓機構周一停課，原計劃返校的寄宿制學校延遲返校，在颱風黃色、橙色、紅色或者暴雨紅色預警信號解除後才安排復課。