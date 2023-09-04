上百宗華人扮旅客圖闖美軍事設施　或構成間諜威脅

美國《華爾街日報》周日（3日）披露，近年發生上百宗中國公民扮成遊客試圖進入美國敏感軍事基地的事件，美國官員指這是潛在的間諜威脅，相信是想測試美國軍事和聯邦設施的保安措施。

知情官員指，國防部、聯邦調查局和其他機構去年進行了一次審查，試圖限制這些事件，涉事的中國人被稱為「不速之客」，他們試圖在沒有授權下進入美國軍事設施，包括新墨西哥州美國導彈發射場、佛州美國政府火箭發射場等。官員舉例指，會有中國人聲稱是跟從地圖指引去最近的快餐店，結果卻到了最近的軍事基地。另外，曾有中國人聲稱自己是遊客，到阿拉斯加韋恩賴特堡陸軍基地指預約了基地內的酒店，要求入內。另有部分情況發生在遠離機場、沒有旅遊活動的郊區。中國人遇上基地保安人員截查時，似乎會用腳本回答，指自己是迷路旅客。

佛州基韋斯特市的一個情報中心基地近年來發生多次類似事件，有聲稱是旅客的中國人在軍事設施附近游泳及拍照。2020年，3名中國公民承認非法闖入基韋斯特市的一個海軍航空站，判囚3年。此外，卡納維拉爾角空軍基地亦是目標之一，白宮亦曾有中國人扮旅客，離開指定觀光區拍攝，包括通訊設備、保安人員位置等，最終由特勤局人員驅離。

中國駐美國大使館發言人指有關說法純屬惡意捏造，敦促美方有關官員摒棄冷戰思維，停止無端指責，多做有利於增進兩國互信和兩國人民友誼的事。