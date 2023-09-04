海外留學後返鄉逐夢　26歲女打造田園綜合體

安徽省肥西縣紫蓬鎮一名在海外求學多年的女子，在去年碩士畢業後回到家鄉，打造一個「農、旅、居」三位一體的鄉村田園綜合體，不僅藉此替父母分擔壓力，也希望通過自己所見所學，為家鄉發展貢獻一份綿薄之力。

26歲的潘雅潔初中畢業後一直在國外求學，她本科就讀於美國北卡羅萊納大學格林斯伯勒分校工商管理專業，其後於英國南安普敦大學時尚品牌和市場專業攻讀研究生。她打造的鄉村田園綜合體總佔地面積約400畝，業態規劃有農業種植、牲畜養殖、觀光旅遊、休閒垂釣、酒店民宿、研學基地等子項目，藉此實現農業、旅遊業、服務業的有機結合。

潘雅潔剛開始並不了解水果種植等知識，但如今已成為「半個專家」。經過一年的經營，田園綜合體的葡萄、梨子種植基地已初具規模，帶動當地近50個村民就業。她目前正為產品申請商標，目標是通過把控品質、抓準定位，建立自己的品牌，同時也在積極打通線上、直播銷售通道，計劃到2025年田園綜合體營收達到1,000萬元（人民幣，下同，約1,080萬港元）。

潘雅潔表示，目前每年的人工費大約在200萬元（約216萬港元）左右，明年會開放一些新梨園，到時候會帶動更多村民務工，一步一步來。她又指，希望人們日後提到葡萄和梨子就聯想到紫蓬鎮，強調年輕人就需要敢拼敢幹。