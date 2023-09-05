王毅跟意副總理會談　期望合作互補優勢共贏

中共中央政治局委員、外交部長王毅周一（4日）在北京跟意大利副總理兼外長塔亞尼舉行會談。王毅表示，中歐沒有根本利害衝突，雙方合作大於分歧，共同利益超過彼此差異；中方願同歐方平等相待、坦誠交流，中方期待意方繼續為中歐關係發展發揮建設性作用。

王毅指，中意都是世界主要經濟體，雙方合作優勢互補，實現互利共贏；中意還是全面戰略夥伴，兩國關係超越雙邊範疇，為中歐關係發展和世界和平穩定作出積極貢獻。他又指，面對地緣政治等挑戰和干擾，中意應堅持互尊互信、開放合作、平等對話的正確相處之道，堅持中意關係的戰略性，爭取雙邊關係走在中歐關係前列；堅持中意合作的開放性，推動中國高質量發展同意大利經濟增長互促共進。

塔亞尼表示，意方高度重視發展長期穩定的意中關係，願充分發揮意中全面戰略夥伴關係潛力，為兩國合作增添新內涵。意方將繼續恪守一個中國政策，期待同中方密切高層交往，加強各領域交流合作。他指意中兩大文明友好交往源遠流長，雖然當前國際局勢動蕩不定，但意中關係不會受其影響，意方願為歐中關係發展發揮積極作用。