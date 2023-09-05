8人走私洋酒化妝品入境罪成　最高囚4年半

新疆伊犁州法院近日集中宣判3宗水貨客走私洋酒、化妝品系列案件，涉偷逃應繳稅款超過5,000萬元（人民幣，下同，約5,475萬港元）。8名被告因僱用或成為水貨客帶貨大肆走私貨物入境，被控走私普通貨物罪，分別判囚6個月至4年6個月不等，罰款1萬元至20萬元（約1.1萬至22萬港元）。

內媒周一（4日）報道，吳某與某公司負責人張某於2018年聯繫商議，利用吳某註冊的貨運公司為對方辦理轉關過境貨物進入合作中心的海關手續，並配合業務員完成走私貨物。涉案人員利用中哈合作中心免稅政策，將洋酒、化妝品等貨物「化整為零」，以「螞蟻搬家」方式走私入境中國，再通過物流公司發往其他省市區，獲取高額利潤。

警方調查發現，吳張兩人完成走私進口29個批次境外商品貨物，烏魯木齊海關監管作業場所管理系統中，旅客入區記錄證實涉案8名被告頻繁進入合作中心。新疆高級人民法院伊犁州分院審理認為，吳某等多人為謀取非法利益，幫助他人走私貨物進境，逃避海關監管，偷逃應繳稅額特別巨大；多人違反海關法規，逃避海關監管，嚴重破壞了國家對外貿易管理制度，遂作出上述判決。