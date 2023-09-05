台首艘本土製潛艇將下水　下潛深度勝大陸柴電潛艇

台灣傳媒周一（4日）報道，台灣首艘本土生產潛艇（IDS）原型艦目前在台船潛艦工廠製造中，已陸續完成全艦硬、軟殼的封殼焊接作業，總統蔡英文將於本月底親自主持命名及下水典禮。內部人士透露，台灣海軍現役的劍龍級潛艇下潛深度約300米，專家計算IDS原型艦的下潛深度可比劍龍級潛艇深潛多50至80米，優於中國大陸解放軍的柴電潛艇下潛深度。

原型艦代號1168，根據設計圖顯示，台船完成硬殼焊接後，會依程序在壓力殼上再焊接一環一環的「肋環」，最後再完成焊接「軟殼」，這種工法可讓潛艇壓力殼在軟殼保護下，在深海進一步加強抗深水壓、扭曲、抗水下爆震、抗衝擊與抗疲勞破壞的能力。內部人士指，完成封殼作業的艦體目前已完成超音波測試、磁性檢驗、放射性檢驗等檢驗工作，均符合預定標準，下一步將在廠房舉行下水及命名儀式，之後進行出廠測試、泊港測試、出海海測，完成上述測試需時至少1年至1年半。

原型艦採用高張力低合金鋼板的強度、耐壓力，比劍龍級的更好更強，原型艦可比劍龍級潛艇深潛多150至200米，但由於是首艘本土製潛艇，基於安全考慮只訂出深潛最大壓力比劍龍級多50至80米。這個下潛深度已優於解放軍柴電潛艇，可成為台灣海軍潛艇的優勢。另外，首艘本土製潛艇可能命名為海昌號，需待蔡英文拍板。