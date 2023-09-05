台促聯合國修正2758號決議　北京批民進黨謀獨

台灣政府日前提出「參與聯合國四大訴求」，要求聯合國正確詮釋有關代表權的第2758號決議。中國大陸外交部發言人毛寧周二（5日）表示，民進黨當局罔顧台灣是中國一部分的事實和法理，以各種方式不斷歪曲聯大第2758號決議，公然挑戰國際社會一個中國原則，為謀求所謂「台獨」編織謊言，是十分危險的「謀獨」挑釁。

毛寧強調，第2758號決議明確了中國在聯合國的席位只有一個，不存在「兩個中國」、「一中一台」的問題。她指，任何關於台灣地區參與國際組織活動的問題，都必須在一個中國原則下解決，台灣沒有任何根據理由或權利參加聯合國及其他只有主權國家才能參加的國際組織。

毛寧指出，民進黨當局鼓譟參與聯合國本質上是製造「兩個中國」、「一中一台」，企圖挑戰以聯合國為核心、國際法為基礎的國際秩序，試圖破壞台海現狀，危害台海和平穩定的，是不斷推進漸進式「台獨」，大搞「去中國化」的民進黨當局，是不斷虛化、掏空一個中國原則，縱容支持「台獨」分裂活動的外部勢力，民進黨才是破壞台海現狀的罪魁禍首。