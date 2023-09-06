福州多地降雨破紀錄　3.6萬人疏散地鐵停運

熱帶風暴「海葵」周二（5日）先後登陸福建省和廣東省沿岸，現已減弱為低壓區，但受其後部雲團影響，福建福州降雨突破歷史極值，其中倉山區自周二晚至周三（6日）早上累計降雨量達439.7毫米。福州全市420座水庫有49座超過汛限水位，梅溪、大樟溪、敖江出現超警。城區及農田多處水浸，大量房屋倒塌受損。福州地鐵宣布，自周三上午6時30分起，全線網車站暫停服務。

周二晚上9時至周三早上5時，福州共8個縣市區50個鄉鎮累計降雨量超過100毫米，其中7個縣市區925個鄉鎮降雨量逾250毫米；福州烏山國家氣象站周二3小時雨量達203.1毫米，6小時雨量達240.4毫米，破該站紀錄。據福州市防汛抗旱指揮部消息，城區共有80多處積水，路面水深最多1.4米，道路下穿最大深度接近4米。至今147個鄉鎮、5.1萬多人受災，其中緊急疏散3.6萬人。城區63個小區嚴重水浸，16個城中村、近4,200公頃農田水浸；170處公路橋樑受損，近千間房屋倒塌受損，125條電力線路、85.4千米通訊線路、21個通訊基站受損，直接經濟損失約為5.5億元人民幣（約6億港元）。

中央氣象台周三預計，受海葵殘餘環流影響，周三上午8時至周四（7日）上午8時，福建、廣東、江西、湖南、海南、台島等地部分地區有大到暴雨，其中福建東南部沿海、廣東東北部和東南部沿海、江西南部等地部分地區有100至180毫米大暴雨。中央氣象台周三上午6時繼續發布暴雨黃色預警。