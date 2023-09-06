蔡英文訪伊斯瓦蒂尼晤國王　見證3份文件簽署

台灣總統蔡英文周二（5日）起率團，到非洲友邦伊斯瓦蒂尼開展4天訪問，抵埗後獲該國總理戴克禮（Cleopas Sipho Dlamini）迎接。蔡英文周二與該國國王姆斯瓦蒂三世會晤，並共同見證婦女賦權等3份文件簽署。姆斯瓦蒂三世表示，會持續推動台灣參與所有聯合國機構。

蔡英文一行人在機場出席歡迎儀式後，前往滿都樓國際會議中心，與姆斯瓦蒂三世舉行會談，並向對方致贈5頭牛作為賀禮，當地傳統上視之為最貴重及最有誠意的禮物。姆斯瓦蒂三世表示，了解台灣在國際場合還不能完整參與，會致力讓台灣能跟世界交流，獲得面對挑戰時所需資訊。蔡英文則感謝對方長期支持台灣的國際參與，以及兩地互相扶持的情誼。

雙方簽署的文件包括婦女創業小額信貸循環基金、高雄市與姆巴巴內市締結姊妹市協定，以及海外投資開發股份有限公司與伊斯瓦蒂尼國家石油公司簽署的合作備忘錄。台經濟部長王美花強調婦女賦權是重要計劃，上述婦女創業基金文件簽署代表會啟動第二期合作案。高雄市長陳其邁則指，高雄的經驗可促使雙方擴大交流。