廈門市人大常委會前主任貪污濫權　判囚終身

福建省廈門市人大常委會前主任陳家東受賄、貪污、濫用職權一案，江西省南昌市中級人民法院周二（5日）公開宣判，以受賄罪判處他無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；以貪污罪判處有期徒刑7年，並處罰金30萬元（人民幣，下同，約33萬港元）；以濫用職權罪判處有期徒刑8年，決定執行無期徒刑。

陳家東在2000年至2022年利用職務便利及職權或地位形成的便利條件，為有關單位和個人，在林地審批、項目承攬等事項上提供幫助，非法收受財物共計折合約9,415萬元（約1億港元）。他在2015年至2017年利用擔任漳州市委書記職務上的便利，夥同他人共同侵吞國有資產約341萬元（約366萬港元），另在2013年至2014年徇私舞弊，濫用職權，違規向開發商多支付工程款，造成國有資產損失1.9億多元（約2億港元）。

南昌市中級人民法院認為，陳家東的行為構成受賄罪、貪污罪和濫用職權罪，受賄、貪污數額特別巨大，濫用職權情節特別嚴重。因他部分受賄未遂，貪污屬自首，歸案後主動交代監察機關尚未掌握的大部分受賄事實，認罪悔罪，積極退贓，可從輕處罰。