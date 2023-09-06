向心夫婦洗錢案二審仍判無罪　律師盼檢方不再上訴

香港上市公司中國創新投資有限公司董事局主席向心和妻子龔青，早前在台灣捲入非法吸金和洗錢案，台北地方法院一審裁定二人無罪。台北地檢署提出上訴，台灣高等法院周三（6日）二審仍判無罪。向心夫婦因案件遭限制出境，滯台至今已1,390天。其律師表示，希望檢方不要再上訴，讓兩人得以早日回家。

向心稱，被困台灣近4年是奇幻的司法之旅，檢方辦不成共諜案又起訴他洗錢是「不可思議」。事緣於大陸男子王立強前年在澳洲尋求政治庇護時，聲稱遭向心吸納為間諜，負責滲透香港及台灣。台北地檢署同年4月依洗錢防制法起訴向心夫婦。至於共諜案部分，台北地檢署前年已確定不起訴處分。

在洗錢案部分，向心夫婦涉嫌與大陸國太公司合作，把詐騙所得隱匿至香港，再把約3億元新台幣（約7,480萬港元）匯到台灣，用作購買豪宅。檢方去年4月依洗錢防制法起訴向心夫婦，法院今年2月一審判兩人無罪時指出，向心並不知道國太公司購股的資金為犯罪所得，也沒有與對方合謀或協助把股款洗白後取回不法所得等事實。