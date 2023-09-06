內地8月天災釀168死或失蹤　損失近342億人民幣

內地應急管理部周三（6日）發布8月全國自然災害情況，其中多以洪澇、乾旱、颱風和地質災害為主。8月各種自然災害共造成888.7萬人次不同程度受災，168人因災死亡或失蹤，緊急疏散54.7萬人次，12.2萬間房屋倒坍或受損，2,307.3千公頃農作物受災，直接經濟損失341.9億元人民幣（約372億港元）。

相關部門發布消息稱，繼7月底8月初京津冀等地發生極端強降雨後，內地8月還出現5次強降雨過程，累積面降雨量108毫米，較常年同期偏多6%。東北地區松遼流域發生較嚴重汛情災情，松花江發生2023年第1號洪水。西北、西南等地多地出現分散性強降雨，陝西、四川、雲南、甘肅、湖北山洪和地質災害多點散發。

7月底以來，華北、東北地區出現連續強降雨過程，前期旱情解除，部分地區發生旱澇急轉。受持續高溫少雨等影響，西北地區內蒙古西部、寧夏、甘肅大部、青海東部等地降水和區域內河流來水量偏少，水庫蓄水不足，部分地區人畜飲水和農業灌溉出現臨時困難，農牧業生產受到一定影響，旱災峰值時共268萬人次不同程度受災，農作物受災面積1,279.5千公頃。