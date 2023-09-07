華南地區續現極端降雨　華北東北降溫明顯

受早前登陸內地的熱帶風暴「海葵」殘留雲系影響，華南多地周四（7日）至周五（8日）強降雨持續，福建、廣東局部地區或出現極端降雨。周四起至周末，一股冷空氣將影響內地北方地區，東北、華北等地將經歷明顯降溫，或刷新今年立秋以來氣溫新低。

周二至周三（5至6日），福建東部、廣東東部出現持續強降雨，其中福建福州、寧德等地雨勢最為猛烈，兩天的累計雨量達300至400毫米。福州周二單日下了362.1毫米雨量，打破了今年另一颱風「杜蘇芮」創下的降雨量觀測史紀錄。福建多地周三仍有強降雨，當日上午8時至下午2時，同安和長樂6小時降雨量均超過50毫米。

中央氣象台預計，周四青海、內蒙古、湖南、江西、福建、廣東、廣西、海南島、台島等地部分地區有中到大雨，其中福建東南部沿海、廣東東部沿海局部地區周四至周五累計雨量可達200至350毫米，單點雨量或超400毫米。未來3天受一股冷空氣影響，內蒙古、東北地區、華北北部等地氣溫將下降4℃至8℃，內蒙古東北部和黑龍江西北部局地降幅可達10℃左右。